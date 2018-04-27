29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Ulusal Yarışmaların Ödülleri Törenle Açıklanacak

29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreni 28 Nisan Cumartesi günü Cer Modern’de yapılacak. Yarışma sonuçlarının merakla beklendiği törene Ulusal Uzun Film Yarışması Seçici Kurulu ve sinema dünyamızın tanınmış simaları da katılacak. Bu yıl Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 10 uzun film, Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 10 belgesel film ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 13 kısa filmin yarıştığı festivalin ödül gecesinde toplam 20 dalda ödül verilecek.

Basın Bülteni

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Barış Birhasan – Meryem Yavuz –

Şebnem İşigüzel – Songül Öden – Güven Kıraç

