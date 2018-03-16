29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nden Sinemacılara Destek

19 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasındagerçekleştirilecek olan 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği için ön elemeyi geçen projeler belli oldu. Desteğe başvuran 75 proje arasından Emine Yıldırım, Zeynep Ünal ve Özgür Yaren’den oluşan ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 10 proje ön elemeyi geçti. Festival haftasında yönetmen İlksen Başarır, yapımcı Emre Oskay ile yönetmen Tunç Şahin’den oluşan seçici kurulla gerçekleştirilecek olan toplantılarda proje sahipleriyle görüşmeler yapılacak. Değerlendirmede yer alacak projelerden iki adet seçilen projenin her birine 30.000 TL. maddi destek verilecek.

Basın Bülteni

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