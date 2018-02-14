29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Ulusal Uzun Film Yarışması Seçici Kurul Başkanı Yönetmen Barış Pirhasan

19 – 29 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak 29. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması seçici kurulunda yer alacak isimler belli oldu. Yönetmen Barış Pirhasan’ın başkanlığını üstleneceği seçici kurulda Songül Öden, Güven Kıraç, Şebnem İşigüzel ve Meryem Yavuz yer alacak. Seçici kurul En İyi Film, İlk Film, Senaryo, Yönetmen, Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu, Yardımcı Kadın Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Sanat Yönetmeni, Kurgu ve Özgün Müzik” ödüllerini belirleyecek.

Basın Bülteni

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