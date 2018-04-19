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29. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması 20 Nisan’da Başlıyor

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29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde filmleri sinema seyircisi ile birlikte izleyecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması seçici kurulunda, belgesel yönetmeni Kerime Senyücel, yazar Buket Uzuner, oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, gazeteci Mirgün Cabas ve kameraman Hayri Çölaşan yer alacak. Yarışma filmlerinden Ercan Kesal’ın Fındıktan Sonra belgeseli Düzce’nin Çiçekpınar köyü ekseninde 1930’lardan 2000’lere kadar gelinen süreçte tarımsal emeğin nasıl değiştiğini, köyün toplumsal yapısının nasıl dönüştüğünü, geçmişin işçi babalarının, artık “patron” olmuş çocuklarının kendi mevsimlik işçilerine bakışlarıyla ilgili bir film.

Afgan Kömürü

Bir Yeşilçam Hikayesi: İhsan Yüce

Bir Zamanlar Adada

Fındıktan Sonra
Müzikli Bir Hikaye

Özgür

Samir’in Rüyası

Sirkhane

Sütçü Diasporasından Hikayeler

Uzak ve Yakın

Yasak Kemal Efsanesi

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