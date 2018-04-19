29. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması 20 Nisan’da Başlıyor

29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde filmleri sinema seyircisi ile birlikte izleyecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması seçici kurulunda, belgesel yönetmeni Kerime Senyücel, yazar Buket Uzuner, oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, gazeteci Mirgün Cabas ve kameraman Hayri Çölaşan yer alacak. Yarışma filmlerinden Ercan Kesal’ın Fındıktan Sonra belgeseli Düzce’nin Çiçekpınar köyü ekseninde 1930’lardan 2000’lere kadar gelinen süreçte tarımsal emeğin nasıl değiştiğini, köyün toplumsal yapısının nasıl dönüştüğünü, geçmişin işçi babalarının, artık “patron” olmuş çocuklarının kendi mevsimlik işçilerine bakışlarıyla ilgili bir film.

Basın Bülteni

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Afgan Kömürü



Bir Yeşilçam Hikayesi: İhsan Yüce



Bir Zamanlar Adada



Fındıktan Sonra

Müzikli Bir Hikaye



Özgür



Samir’in Rüyası



Sirkhane



Sütçü Diasporasından Hikayeler



Uzak ve Yakın



Yasak Kemal Efsanesi

