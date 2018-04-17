29. Ankara Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni 19 Nisan 2018 Perşembe

Türkiye’nin en köklü festivallerinden olan 29. Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu’nda yapılacak görkemli açılış töreniyle 19 Nisan’da başlıyor. 2018 yılı Onur Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı törende Aziz Nesin Emek Ödülünü sinemamızda hem başrollerde hem de yan rollerde ortaya koyduğu oyun gücüyle sanat yaşamına pek çok film ve ödül sığdıran Menderes Samancılar’a oyuncu Tuba Ünsal, Sanat Çınarı Ödülünü çok yönlü vsanatçı Rüştü Asyalı’ya oyuncu Bennu Yıldırımlar, Kitle İletişim Ödülünü Türkiye’de akademik alanda bilimsel ve hakemli ilk sinema dergisi olan sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi’ne yapımcı Elif Dağdeviren takdim edecek.

Basın Bülteni

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Rüştü Asyalı

