Banu Sıvacı’nın yönettiği ve Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı, Demet Genç ile Michal Elia Kamal’ın oynadığı Güvercin, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Anagraf Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yusuf, Adana’nın varoş ve kenar mahallelerinden birinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan bir gençtir. Oturdukları evin çatısında, ölen babasından kalan güvercinlerini tutkuyla besleyip eğitmektedir. Yusuf, Maverdi adını verdiği dişi güverciniyle özel bir bağ kurmuştur. Ağabeyi Yusuf’a, çalışması konusunda baskı yapar. Kuşlarından başka bir dünyayı tanımayan Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin tüm gerçekleriyle yüzleşir.

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