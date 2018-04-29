29. Ankara Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni ile Sona Erdi, Ankara’nın En İyisi: Renksiz Rüya

29. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülünü Mehmet Ali Konar’ın 90’ların politik atmosferinde annesinin ölümünün ardından içine kapanan bir çocuğun hikâyesini anlatan Renksiz Rüya kazandı. Banu Sıvacı’nın Güvercin filmi ise En İyi İlk Film Ödülünü aldı. En İyi Yönetmen Ödülü bu yıl Sundance Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü kazanan Kelebekler’in yönetmeni Tolga Karaçelik’in oldu.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Altuğ (Kelebekler)

En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper (Güvercin)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin (Kelebekler)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut (Renksiz Rüya)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Yağız Yavru (Renksiz Rüya)

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Yol Kenarı)

En İyi Özgün Müzik: Mehmud Berazi, Fırat Bulut (Renksiz Rüya)

En İyi Kurgu: Evren Luş (Kelebekler)

SİYAD En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

Ulusal Belgesel Film Yarışması Sonuçları

En İyi Film: Afgan Kömürü (Zeynep Gülru Keçeciler)

En İyi 2. Film: Fındıktan Sonra (Ercan Kesal)

En İyi 3. Film: Sütçü Diasporasından Hikâyeler (Özgür Atlagan, Onur Gökmen, Vera Ryser)

Ulusal Kısa Film Yarışması Sonuçları

En İyi Film: Kötü Kız (Ayçe Kartal)

En İyi 2. Film: Sana İnanmıyorum ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)

En İyi 3. Film: Toprak (Onur Yağız)

Gülçin Kültür Şahin – Alper Saldıran



İrfan Demirkol – İnci Demirkol – Mehmet Ali Konar – Barış Pirhasan



Özge Uzun – Banu Sıvacı – Oğuz Onaran – Ünsal Ünlü



Özge Uzun – İrfan Demirkol – İnci Demirkol –

Mehmet Ali Konar – Barış Pirhasan – Ünsal Ünlü



Özge Uzun – Kemal Burak Alper – Songül Öden – Ünsal Ünlü



Özge Uzun – Vecdi Sayar – Mehmet Ali Konar – Ünsal Unlü



Tolga Karaçelik – Barış Pirhasan



Tuğçe Altuğ – Güven Kıraç

