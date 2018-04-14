Nebil Özgentürk’ün Sabahattin Ali Belgeselinin İlk Gösterimi Ankara Uluslararası Film Festivali’nde

19 – 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali, özel bir filmin gösterimine ev sahipliği yapacak. Usta belgeselci Nebil Özgentürk’ün, kızı Filiz Ali ile birlikte katledildiği Kırklareli’nin Istranca dağlarında Sabahattin Ali’nin izini sürdüğü Kayıp Kemiklerin İzinde, 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 16:30’da Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Gösterim, Kızılay Büyülüfener Sineması’nda Nebil Özgentürk ve Filiz Ali’nin katılımıyla gerçekleşecek. 1948 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden Sabahattin Ali’nin kaybının üstünden geçen sürede, büyük ozanın ne mezarı, ne de herhangi bir izi bulunabildi.

Basın Bülteni

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