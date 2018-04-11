29. Ankara Uluslararası Film Festivali Tanıtım Filmi Yayınlandı

29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin posterinden esinlenerek tasarlanan tanıtım filminde, kameralı insanın bozkırdan, kente ve en sonunda sinema salonuna gidişini görüyoruz. Bozkırın ortasında yalnız bir ağaç gibi, bulunduğu ortama renk getiren kamera insan festivali temsil ediyor. Köklerini bulunduğu toprakların sinemasından ayırmadan çıktığı yolculukta Kış Uykusu, Susuz Yaz, Bisiklet Hırsızları, Easy Rider gibi filmlerden temsili sahneler kameralı insanın kadrajına takılıyor.

Basın Bülteni

Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.

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