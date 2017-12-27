29. Ankara Uluslararası Film Festivali Yarışma Başvuruları 02 Ocak 2018 Tarihinde Başlıyor

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 19 – 29 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Ulusal Uzun, Kısa ve Belgesel film yarışmaları ile sinemamızın gelişimine katkı sağlayan yapımları teşvik edecek. Ulusal ve uluslararası eğitim, deneyim, bilgi aktarımı ve sinema sektörünün profesyonellerinin buluştuğu bir platform olan Ankara Uluslararası Film Festivali, sinemamızın yeni yaratıcılarına, endüstrinin gelişimine ve sinemanın sanatsal niceliklerine katkıda bulunuyor. Festival yarışma ve gösterimleri için www.filmfestankara.org.tr/basvuru adresinden 23 Şubat 2018 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Basın Bülteni

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