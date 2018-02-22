29. Ankara Uluslararası Film Festivali Başvuruları 23 Şubat’ta Sona Eriyor

19 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali bünyesinde yapılacak yarışma ve gösterimlere başvuru süresi yarın akşam, 23 Şubat Cuma akşamı saat 23:59’da sona eriyor. Başvurular www.filmfestankara.org.tr/basvuru adresinden yapılabiliyor. Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması Seçici Kurulu’nda Barış Pirhasan, Songül Öden, Güven Kıraç, Şebnem İşigüzel ve Meryem Yavuz yer alıyor. Seçici kurul En İyi Film, İlk Film, Senaryo, Yönetmen, Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu, Yardımcı Kadın Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Özgün Müzik, Görüntü Yönetmeni, Sanat Yönetmeni ve Kurgu ödülü verecek.

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