29. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması Seçici Kurulu Belli Oldu

29. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması seçici kurulu açıklandı. Kurulda S. Ruken Öztürk, Ramin Matin, Devin Özgür Çınar, Özgür Emre Yıldırım ve Emrah Ablak yer alıyor. Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Yönetmen Ramin Matin, Canavarlar Sofrası adlı filmiyle tanınıyor. Oyuncu Devin Özgür Çınar, Geriye Kalan; Özgür Emre Yıldırım ise Sarmaşık adlı filmleriyle hatırlanıyor. Karikatürist Emrah Ablak, Avni, Parazit, L-Manyak, Penguen gibi çeşitli dergilerde çalıştı.

Basın Bülteni

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