Nebil Özgentürk’ün Kayıp Kemiklerin İzinde Adlı Belgeselinin İlk Gösterimi Ankara’da Yapıldı

29. Ankara Uluslararası Film Festivali çok özel bir filmin gösterimine ev sahipliği yaptı. Nebil Özgentürk’ün, kızı Filiz Ali ile birlikte Sabahattin Ali’nin Kırklareli’nin Istranca dağlarında katledilişinin izini sürdüğü Kayıp Kemiklerin İzinde belgeseli Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluştu. Gösterimi yönetmen Nebil Özgentürk ve Filiz Ali ile birlikte izleyen festival izleyicileri, film sonrasında çok özel bir söyleşiyi de izleme fırsatı buldu. Yoğun ilgi üzerine filme ek bir gösterim daha düzenlendi.

Basın Bülteni

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Nebil Özgentürk – Filiz Ali



Şenay Aydemir – Nebil Özgentürk – Filiz Ali

