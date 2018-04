Goethe-Institut ve German Films’in beraber düzenledikleri Kino 2018: Alman Filmleri Türkiye’de başlıklı film gösterimleri, Ankara Büyülüfener Sineması’nda 19 – 29 Nisan tarihleri arasında Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak. Kino 2018, dikkat çekici filmlerle ve festival konuklarıyla Ankara’da olacak. 20 Nisan akşamı programın açılışını yapacak olan Emily Atef’in yeni filmi Quiberon’da 3 Gün, 1981 yılında Stern Dergisi’nde yayımlanan efsane bir röportajın oluşum sürecini konu alıyor. Bu yıl Berlinale’nin yarışmalı bölümünde gösterilen Quiberon’da 3 Gün, ünlü oyuncu Romy Schneider’in kariyerinin son döneminden üç güne odaklanıyor.

Çirkin Kral’ın Efsanesi (The Legend of the Ugly King)



Perakende Aşk (In Den Gangen)



Quiberon’da 3 Gün



Western