Ankara Film Festivali’nde Yarışacak Belgesel ve Kısa Filmler Belli Oldu

19 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak kısa ve belgesel filmler belli oldu. Festivale 133 belgesel, 265 kısa film başvurdu. Gülden Treske, İrfan Demirkol ve Kurtuluş Özgen’den oluşan ön seçici kurul, 10 belgesel filmi ana yarışmaya değer buldu. Filmleri sinema seyircisi ile birlikte izleyecek seçici kurulda, belgesel yönetmeni Kerime Senyücel, yazar Buket Uzuner, oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, gazeteci Mirgün Cabas ve kameraman Hayri Çölaşan yer alacak. Yarışmada birinci seçilen filme 20.000 TL, ikinci seçilen filme 10.000 TL, üçüncü seçilen filme 5.000 TL para ödül verilecek.

Basın Bülteni

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