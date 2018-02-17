Fındıktan Sonra, Düzce’nin Çiçekpınar köyünde yaşanan bir hikâye. Neşeli bir hayat için gerekenden daha fazlasını üretmeme gerçeğinden vazgeçmiş bir köy halkının başına gelenler. Fındıktan Sonra belgeseli, insan için ekonomi derken, ekonomi için insana dönüşen hayatımızın çarpıcı bir örneği. Ercan Kesal ve Melek Mutioğlu Özkesen’in senaryosunu yazdığı, Haluk Bilginer’in Bir Delinin Haykırışı tiradını seslendirdiği belgeselde Çiçekpınar’ın yıllar içerisindeki dönüşümü anlatılıyor. Fındıktan Sonra, Mart ayında 17. Boston Türk Film Festivali ve 23. Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’ndeki gösterimlerinden sonra festival yolculuğuna devam edecek.