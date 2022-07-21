Ülkemizin en prestijli festivallerinden 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12 – 18 Eylül 2022 tarihlerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında gerçekleştirilecek festival, Adana’nın tarihi misyonu doğrultusunda, sinema dünyasını bir araya getirecek. Yedinci sanatın gücü ve büyüsüyle, Türk halkının sinemaya duyduğu sevgiyle, Adana’yla özdeşleşen Altın Koza geleneğini beyazperdeye yansıtacak olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Festival kapsamında ayrıca dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak. Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 05 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)



28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden



Logolar

