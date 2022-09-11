Altın Koza’dan Her Çocuk İçin Bir Fidan Projesi: Küçük Sinemaseverlerle Geleceğimizi Yeşertiyoruz

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, çocuklar için yepyeni bir proje başlattı. Festival kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek çocuk filmleri gösterimleri ve çocuk etkinliklerine katılım sağlayan her çocuk için Her Çocuk Bir Fidan temasıyla, bir fidan dikilerek Adana Sarıçam’da Altın Koza Hatıra Ormanı yeşertilecek. Festivalde bu yıl çocuklar, kendilerine özel etkinlik ve film gösterimleriyle, dünyanın farklı coğrafyalarından kültürler, farklı renkler, gelenekler ve yaşam tarzlarıyla buluşacak. Festival programında gösterilecek filmler, çocukların gelişim basamakları ve psiko-pedagojik yapılarına yönelik, 5-6, 7-8 yaş gruplarına yönelik farklı filmlerden oluşuyor.

Basın Bülteni

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Program



Kuzular Firarda: Uzay Parkı (Shaun the Sheep Farmageddon)

Pişiriciler (Elfkins: Baking a Difference)

Samsam