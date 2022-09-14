29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 01 Burda AVM’de

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 01 Burda AVM sponsorluğunda devam ediyor. Festival filmleri, 01 Burda Cinemapink Sineması ve 01 Burda Performans Gösteri Merkezi Salonu’nda ücretsiz olarak izlenebiliyor. Festival süresince, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler PGM Salonu’nda, dünya seçkisinden filmler ve festivalde yarışacak belgesel filmler Cinemapink Sineması’nda gösteriliyor. 01 Burda AVM’de ise film gösterimlerinin yanı sıra sergi, atölye ve söyleşiler yapılacak.

Basın Bülteni

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