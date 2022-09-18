Altın Koza’da Ödüller Sahiplerini Buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni dün akşam gerçekleşti. Tören, seçkin konukların katıldığı kırmızı halı geçişiyle başladı. Festivalin En İyi Film Ödülü’nü Ziya Demirel’in yönettiği Ela ile Hilmi ve Ali filmi aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Ela ile Hilmi ve Ali filminin oyuncusu Ece Yüksel ile Bana Karanlığını Anlat filminin oyuncusu Aslıhan Gürbüz paylaştı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise Çilingir Sofrası’nın oyuncuları Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen aldı.

Basın Bülteni

Kapanış törenini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması:

Kadir Beycioğlu anısına verilen Jüri Özel Ödülü: Kabahat (Ümran Safter)

Erden Kıral adına En İyi Yönetmen Ödülü: Ziya Demirel (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Senaryo Ödülü: Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durlu (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Ece Yüksel ve Aslıhan Gürbüz (Ela ile Hilmi ve Ali / Bana Karanlığını Anlat)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

En İyi Müzik Ödülü: Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Engin Özkaya (Çilingir Sofrası)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Gülay Doğan adına Ziya Demirel aldı. (Ela ile Hilmi ve Ali)

Ayhan Ergürsel adına verilen En İyi Kurgu Ödülü: Selda Taşkın, Henrique Cartaxo (Ela ile Hilmi ve Ali)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Ece Demirtürk (Kabahat)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alihan Kaya (Mendirek)

Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Mina Demirtaş (Kabahat)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Yönetmen Cem Demirer (Mendirek)

Adana İzleyici Ödülü: Yönetmen Çiğdem Sezgin (Suna)

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması:

En İyi Belgesel Film Ödülü: Kızgın Topraklar (İsmail Bağcı)

En İyi Canlandırma Film Ödülü: Supplant (Zeynep Yıldız)

En İyi Deneysel Film Ödülü: Bi’Zahmet (Engin Ökmen)

En İyi Kurmaca Film Ödülü: Meryem (Celal Yücel Tombul)

Şafak Stüdyoları Mansiyon Ödülü: Uçurtma (Ahmet Devrim Güren)

Özer Kızıltan Jüri Özel Ödülü: Salto Mortale (Nihat Vuran)

En İyi Film Ödülü: Kennedy’nin Doğuşu (Gülben Arıcı)

Ulusal Belgesel Film Yarışması:

En İyi Belgesel Film Ödülü: Köşe Başı Beklerim (Neslihan Kültür)

Jüri Özel Ödülü: Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya (Fettullah Çelik)

Mansiyon Ödülü: Bu Ben Değilim (Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak)

Adana Kısa Film Yarışması:

En İyi Film Ödülü: Kennedy’nin Doğuşu (Gülben Arıcı)

Uluslararası Kısa Film Yarışması:

Jüri Özel Ödülü: The Seine’s Tears (Yanis Belaid, Eliott Benard, Alice Letailleur, Nicolas Mayeur, Étienne Moulin, Hadrien Pinot, Philippine Singer, Lisa Vicente)