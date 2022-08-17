Altın Koza’da Orhan Kemal Emek Ödülleri Açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde geri sayım başladı. 29.su düzenlenen festivalin Orhan Kemal Emek Ödülleri bu yıl Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden’e verilecek. Sanat dünyamızın önemli oyuncularından Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunda 12 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak. Emek ödülleri, Türk Tiyatrosu ve Sineması’na verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay’a, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’e, SİNE – SEN (Sinema Emekçileri Sendikası) Eski Başkanı ve 40 yıldır SİNE – SEN’in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden’e takdim edilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.



Suzan Kardeş / Zafer Ayden



Zihni Göktay

