Claire Denis’in yönettiği ve Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez ile Benny Safdie’in oynadığı Öğle Güneşinde Yıldızlar (Stars at Noon), 16 Aralık 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1984 yılında Nikaragua Devrimi sırasında geçen film, görev nedeniyle Orta Amerika’da yaşayan dik kafalı Amerikalı bir kadının, görev sırasında tanıştığı İngiliz iş insanı ile arasındaki tutkulu aşkı konu alıyor. Çift bir süre sonra komplolar ve yalanlar ile dolu bir labirentin içine girecek ve ülkeden kaçmaya çalışacaklardır. Bunu gerçekleştirmek için ise yalnızca ve sadece birbirlerine güvenmeleri gerekmektedir.