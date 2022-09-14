Altın Koza’da Tayfun Pirselimoğlu’na Büyük İlgi

95. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için Türkiye’nin aday adayı Kerr filmi, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterildi. Film sonrası yapılan söyleşiye, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, yapımcı Vildan Erşen, oyuncular Erdem Şenocak, Rıza Akın ve sanat yönetmeni Natali Yeres katıldı. Gün içinde, festivalin Ulusal Yarışma filmleri Bana Karanlığını Anlat ve Bir Zamanlar Gelecek: 2121 de sinemaseverler karşısına çıktı.
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Bana Karanlığını Anlat Söyleşisinden:
Bir Zamanlar Gelecek: 2121 Söyleşisinden: