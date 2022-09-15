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Altın Koza’da Fatma Girik ve Cüneyt Arkın Anıldı

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Bu sene kaybettiğimiz Türk Sineması’nın usta isimleri Fatma Girik ve Cüneyt Arkın, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dostlarının konuşmacı olduğu söyleşide anıldı. Gerçekleşen söyleşide “Sinemada Star Olmak” ve “Film Gibi Yaşamak” konuları konuşuldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu’nda yapılan etkinlikte, oyuncular Selda Alkor, Halil Ergün, yönetmen Şerif Gören, sinema yazarı Burçak Evren konuşmacı olarak yer aldı.

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Burçak Evren – Halil Ergün – Selda Alkor –
Şerif Gören – Bircan Usallı Silan

Burçak Evren – Halil Ergün – Şerif Gören – Nuray Karalar –
Zeydan Karalar – Selda Alkor – Bircan Usallı Silan

Halil Ergün – Selda Alkor

Nuray Karalar – Zeydan Karalar – Zihni Göktay –
Nebil Özgentürk – Abdurrahman Keskiner

Selda Alkor – Şerif Gören

Şerif Gören – Bircan Usallı Silan

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