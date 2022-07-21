David Gordon Green’in yönettiği ve Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, James Jude Courtney ile Rohan Campbell’in oynadığı Cadılar Bayramı Sona Eriyor (Halloween Ens), 14 Ekim 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Laurie, yıllarca kendi gerçekliğini Michael’ın hayaletinin belirlemesine izin verdikten sonra korkudan ve öfkeden özgürleşmeye ve hayatı kucaklamaya karar vermiştir. Torunu Allyson ile birlikte yaşamaktadır ve anılarını yazmayı tamamlamak üzeredir. Ama genç bir adam olan Corey Cunningham, bakıcılığını yaptığı bir erkek çocuğu öldürmekle suçlanınca bu olay, bir şiddet ve dehşet dalgası başlatarak Laurie’yi de kontrol edemediği kötüyle son kez yüzleşmeye zorlayacaktır.