29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışma Filmleri Belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı. 53 filmin başvurduğu yarışmada on film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak. Festival, 17 Eylül 2022 akşamı yapılacak ödül ve kapanış töreniyle nihayete erecek.

Basın Bülteni

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Ulusal Belgesel Yarışması Filmleri:

Bakırköy Underground (Berkay Şatır)

Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner (Mehmet Güreli)



Bu Ben Değilim (Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak)



Crossroads (Mahmut Fazıl Coşkun)

Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya (Fettullah Çelik)



Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek (Coşkun Aşar)



Köşe Başı Beklerim (Neslihan Kültür)



Maffy’s Jazz (Deniz Yüksel Abalıoğlu)



Metamazon (Can Adiloğlu)



Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var (Pınar Fontini)

