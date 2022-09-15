Altın Koza’da Coşkun Aral Söyleşisi: Bir Düş Gezgininin Dünya Güncesi

Belgeselci Coşkun Aral, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen Bir Düş Gezgininin Dünya Güncesi söyleşisiyle, Adanalılarla bir araya geldi. Yapılan söyleşide Coşkun Aral, savaş muhabirliği sırasında yaşadığı anıları izleyicilerle paylaştı. Adana’da seyircinin yoğun ilgi gösterdiği festivalin Ulusal Yarışma filmlerinden Kabahat ile Mendirek’in gösterimi ise Esas 01 Burda AVM Performans Gösteri Merkezi Salonu’nda gerçekleşti.

Basın Bülteni

Söyleşilerden görüntüler için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Kabahat Söyleşisinden:



Mendirek Söyleşisinden:

