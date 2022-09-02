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Film Adana’da İzlenir

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29. Adana Altın Koza Film Festivali’nde dünya festivallerinin en iyilerinden oluşan 33 filmlik seçki Kadir Beycioğlu anısına gösterilecek. Seçkide Claire Denis, Dardenne Biraderler, Cristian Mungiu, Hirokazu Koreeda gibi ustaların yanı sıra genç yeteneklerin filmleri yer alıyor. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bu yıl, 34 ülkeden 33 filmin gösterileceği, gerek kazandıkları ödüller gerek yönetmenleri açısından çarpıcı bir seçki oluşturuldu. Ödüllü yapımlar, usta yönetmenlerin yeni ve son filmleri, iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği özel seçkiler geçen yıl vefat eden Sinema Koordinatörü Kadir Beycioğlu anısına gösterime sunulacak.

Akdeniz Ateşi

Bebek Servisi (Broker)
Cennetten Gelen Çocuk

Corsage

Dünyanın Bütün Nefesleri

Fukf

Güneş Sonrası (Aftersun)

İlgi Manyağı

İncir Ağaçlarının Altında

İşe Yaramazlar

Kahrolası Bornholm

Kelebek Görüşü (Butterfly Vision)

Nostalgia

Öğle Güneşinde Yıldızlar (Stars at Noon)

Return to Dust

Söz (Slovo)

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