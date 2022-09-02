Film Adana’da İzlenir

29. Adana Altın Koza Film Festivali’nde dünya festivallerinin en iyilerinden oluşan 33 filmlik seçki Kadir Beycioğlu anısına gösterilecek. Seçkide Claire Denis, Dardenne Biraderler, Cristian Mungiu, Hirokazu Koreeda gibi ustaların yanı sıra genç yeteneklerin filmleri yer alıyor. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bu yıl, 34 ülkeden 33 filmin gösterileceği, gerek kazandıkları ödüller gerek yönetmenleri açısından çarpıcı bir seçki oluşturuldu. Ödüllü yapımlar, usta yönetmenlerin yeni ve son filmleri, iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği özel seçkiler geçen yıl vefat eden Sinema Koordinatörü Kadir Beycioğlu anısına gösterime sunulacak.

Basın Bülteni

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Akdeniz Ateşi



Bebek Servisi (Broker)

Cennetten Gelen Çocuk



Corsage



Dünyanın Bütün Nefesleri



Fukf



Güneş Sonrası (Aftersun)



İlgi Manyağı



İncir Ağaçlarının Altında



İşe Yaramazlar



Kahrolası Bornholm



Kelebek Görüşü (Butterfly Vision)



Nostalgia



Öğle Güneşinde Yıldızlar (Stars at Noon)



Return to Dust



Söz (Slovo)

