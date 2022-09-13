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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri Verildi

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29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Gecede ödüller, Zihni Göktay, Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası Eski Başkanı Zafer Ayden’e verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk’ün, “Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat sanatkâr olamazsınız.” sözlerine vurgu yaptı.

  • Basın Bülteni
  • Açılış gecesi görüntüleri için tıklayınız.
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Arzu Çerkezoğlu (DİSK Başkanı) – Zafer Ayden

Ataol Behramoğlu (Şair) – Işık Öğütçü
(Orhan Kemal’in Oğlu) – Suzan Kardeş

Menderes Samancılar – Yetkin Dikinciler

Suzan Kardeş

Yetkin Dikinciler – Zafer Ayden

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)

Zeydan Karalar – Zihni Göktay

Zuhal Olcay – Eşber Yağmurdereli (Yazar)

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