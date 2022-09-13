Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri Verildi

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Gecede ödüller, Zihni Göktay, Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası Eski Başkanı Zafer Ayden’e verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk’ün, “Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat sanatkâr olamazsınız.” sözlerine vurgu yaptı.

Basın Bülteni

Açılış gecesi görüntüleri için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Arzu Çerkezoğlu (DİSK Başkanı) – Zafer Ayden



Ataol Behramoğlu (Şair) – Işık Öğütçü

(Orhan Kemal’in Oğlu) – Suzan Kardeş



Menderes Samancılar – Yetkin Dikinciler



Suzan Kardeş



Yetkin Dikinciler – Zafer Ayden



Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)



Zeydan Karalar – Zihni Göktay



Zuhal Olcay – Eşber Yağmurdereli (Yazar)

