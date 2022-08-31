Altın Koza’dan Seçme Klasikler

Sinema tarihinin hepsi kendine özgü birer yaratıcı, kuramcı ve öncü olan dört büyük ustası Satyajit Ray, Pier Paolo Pasolini, Luis Bunuel ve Robert Bresson, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak özel gösterimlerle anılacak. Hindistan ve dünya sinemasının büyük ustalarından Satyajit Ray’ın 100. doğum yılı pandemi nedeniyle hakkıyla kutlanamamıştı. Belgeseller ve kısa metrajlı filmleri de dahil toplam 36 filme imza atan bu eşsiz sinemacı 101. yaşında filmografisinin en sevilen eserleriyle, Apu Üçlemesi’ni oluşturan Yol Ağıdı (Pather Panchali), Yenilmez (Aparajito – The Unvanquished) ve Apu’nun Dünyası (Apur Sansar) filmleriyle Adana’da anılacak.

Basın Bülteni

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Apu’nun Dünyası (Apur Sansar)



Başkalık (Alterity)



Dilenci (Accattone)



Las Hurdes



Rastgele Balthazar (Au Hasard Balthazar)



Simon Del Desierto



Yenilmez (Aparajito – The_Unvanquished)



Yol Ağıdı (Pather Panchali)

