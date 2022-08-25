Altın Koza’nın Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu

12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı. Sekiz filmin, Altın Koza Ödülleri için yarışacağı festivalde jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstleniyor. Jüri üyeleri ise Odessa Uluslararası Film Festivali eski direktörü, Palic Uluslararası Film Festivali programcısı Julia Sinkevych, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan’dan oluşuyor. Ödüller 17 Eylül akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Metraj Yarışması Filmleri:

Bana Karanlığını Anlat (Gizem Kızıl)

Bir Zamanlar Gelecek: 2121 (Serpil Altın)

Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel)

Kabahat (Ümran Safter)

Mendirek (Cem Demirer)

Suna (Çiğdem Sezgin)

Yaban (Tareq Daoud)