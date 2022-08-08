Altın Koza Film Festivali Jürisi Belli Oldu

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstleneceği Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, sinema oyuncusu Nazan Kesal, sinema oyuncusu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan jüri üyesi olarak görev yapacak.

Basın Bülteni

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Fahir Atakoğlu / Gökhan Atılmış



Julia Sinkevych / Levent Özdilek



Nazan Kesal / Özcan Alper



Umay Tümay Arslan

