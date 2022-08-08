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Altın Koza Film Festivali Jürisi Belli Oldu

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstleneceği Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, sinema oyuncusu Nazan Kesal, sinema oyuncusu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan jüri üyesi olarak görev yapacak.


Fahir Atakoğlu / Gökhan Atılmış

Julia Sinkevych / Levent Özdilek

Nazan Kesal / Özcan Alper

Umay Tümay Arslan

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