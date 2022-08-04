Altın Koza’da Onur Ödülleri Açıklandı

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar öncülüğünde düzenlenen festivalin bu yılki Onur Ödüller, Türk Sineması’nın ve tiyatrosunun değerli ismi, ustaların ustası Müjdat Gezen ve sinemanın değerli oyuncusu Hale Soygazi’ye veriliyor. Festival Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı Menderes Samancılar’ın üstlendiği, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması yapılacak

Basın Bülteni

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Müjdat Gezen

