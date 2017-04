Müfit Can Saçıntı’nın yönettiği ve Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay ile Ayşegül Atik’in oynadığı Yaşamak Güzel Şey, 14 Nisan 2017′de Mars Dağıtım dağıtımıyla Artistik Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hüznü ve komediyi harmanlayan film, yaşam koşullarına boyun eğen, sessiz ve pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile baş kaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Müfit Can Saçıntı, “Terapi gibi bir film” olarak tanımladığı son filmi Yaşamak Güzel Şey için “Hayal değil, hayat ürünü” diyor ve “Güldürürken düşündürecek ve sonra yeniden güldürecek.” diye de ekliyor.