Müfit Can Saçıntı’nın yönettiği ve Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay ile Ayşegül Atik’in oynadığı Yaşamak Güzel Şey, 14 Nisan 2017′de Mars Dağıtım dağıtımıyla Artistik Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.
Hüznü ve komediyi harmanlayan film, yaşam koşullarına boyun eğen, sessiz ve pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile baş kaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Müfit Can Saçıntı, “Terapi gibi bir film” olarak tanımladığı son filmi Yaşamak Güzel Şey için “Hayal değil, hayat ürünü” diyor ve “Güldürürken düşündürecek ve sonra yeniden güldürecek.” diye de ekliyor.
- Bu Film Hayal Değil, Hayat Ürünü
- Yakın Arkadaşlar Yine Buluştu
- Yaşamak Güzel Şey Filminin Fragmanı Yayında
- Yaşamak Güzel Şey’in Afişi Tamam
- Yaşamak Güzel Şey’in Vizyon Tarihi Belli Oldu
- Merakla Beklenen Teaser Yayınlandı
- Yaşamak Güzel Şey Dedirten Görüntüler
- Yılın En Duygusal Komedi Filmi Geliyor
- Usta Oyuncular, Yaşamak Güzel Şey Kadrosuna Katıldı
- Yasemin Çonka, Yaşamak Güzel Şey Diyecek
- Teaser
“Yaşamak Güzel Şey” üzerine bir düşünce