Altın Koza’da Gondolda Sinema Keyfi

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen, yıldızlar altında Seyhan nehri üzerinde gondolda film gösterim keyfi” bu yıl da devam ediyor. Festival kapsamındaki etkinlik Seyhan nehrindeki Gondol Marina’da gerçekleşecek. Uluslararası basının da ilgisini çeken Gondolda Sinema gösterimleri 12 Eylül Pazartesi günü başlayıp yedi gün boyunca devam edecek. Her akşam 20:00’de başlayacak etkinlikte, sinemaseverlere birbirinden özel filmler sunulacak.
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