Altın Koza’da Sinemada Şiir Söyleşisi

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yazar ve şairler Ataol Behramoğlu, Nihat Behram ve Nevzat Çelik’in konuşmacı olduğu Sinemada Şiir söyleşisi ile devam etti, sinema ve şiirin birbiriyle ilişkisi üzerine konuşuldu. Ataol Behramoğlu “Şiir ve sinema arasında yakın bir ilişki var, tüm sanatlarda olduğu gibi. Gerçeği yeniden yorumlama konusunda ortak bir yakınlık var. Sisler Bulvarı şiiri bir sinemadır. Hikâyeler gelir geçer. Ama görseller akılda kalıcı olur.” dedi.

Basın Bülteni

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Menderes Samancılar – Nevzat Çelik –

Ataol Behramoğlu – Nihat Behram



Nihat Behram



Nihat Behram – Ataol Behramoğlu – Nevzat Çelik

