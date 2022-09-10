Altın Koza’dan Umut Veren Ekoloji Belgeselleri

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çağımızın büyük ekolojik sorunlarını yedinci sanatın anlatım olanaklarını mükemmel kullanarak ele alan belgesel filmlere Sürdürülemez adında özel bir bölüm ayırdı. Ormanların Kurtarıcısı, Buz Devri Parkı, Bölge, Hassas Mevzu ve Dünyanın Bütün Nefesleri adlı belgeseller 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında, Adana Esas 01 Burda AVM Cinemapink Sineması’nda izleyicilere sunulacak.
- Basın Bülteni
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Buz Devri Parkı (Pleistoscene Park)
Dünyanın Bütün Nefesleri (All That Breathes)