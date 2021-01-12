24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

1998 yılından bu yana sinemada kadın emeğini görünür kılmaya çalışan, Türkiye’deki ilk kadın filmleri festivali olarak her yıl dünya çapında yönetmenleri ve oyuncuları ağırlayan, bu alanda çalışan kadınlar arasında bir iletişim ağı kuran ve filmlerinin görünürlüğünü sağlayan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali geride bıraktığımız zor yıla inat umut ve yeniliklerle çalışmalarına başladı. 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında 24. kez düzenlenecek festivalin direktörlüğü; daha önce dokuz yıl İstanbul Film Festivali’nin, 2018’den bu yana da Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin direktörlüğünü yapan Azize Tan’a emanet edildi.

Logo

