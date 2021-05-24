24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 27 Mayıs’ta başlayacak çevrimiçi gösterimler Festivalscope platformu üzerinden izlenebilecek. 03 Haziran’da sona erecek çevrimiçi gösterimlerin ardından 04 Haziran’da yapılacak törende Uçan Süpürge Ödülleri sahiplerine verilecek. Festival filmleri 04 – 11 Haziran tarihleri arasında ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ve CerModern’deki açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak. Festival biletleri Festivalscope üzerinden 25 Mayıs’tan itibaren satışa sunulacak. Fiziken yapılacak gösterim biletleri ise 01 Haziran’dan itibaren Biletix üzerinden satılacak.

Basın Bülteni

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