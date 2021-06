Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Bugün Sona Eriyor

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, son gösterimlerin ardından bu yıl için izleyicilere veda ediyor. Bugün festivalde Kız Çocukları İsterse Olur bölümünde yer alan Rocca Dünyayı Değiştiriyor (Rocca Changes the World) filminin dublajlı gösterimi 12:00’de, Kaouther Ben Hania’nın Avrupa’ya gidebilmek için derisinin sanat eserine dönüşmesine razı gelen Suriyeli mülteci Sam Ali’nin hikâyesini anlattığı Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin) 15:00’de, Nisan Dağ’ın senaryosunu yazıp yönettiği, özgün müziğiyle de öne çıkan Bir Nefes Daha ise 18:00’de gösterilecek. Her üç filmin gösterimi de Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.

