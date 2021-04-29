24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Tarihleri Yenilendi

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gösterimlerle, 04 Haziran – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern’de açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak. Festivalin Onur Ödülleri, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, Tema Ödülleri ve Genç Cadı Ödülü’nün sahiplerini bulacağı açılış töreni ise 04 Haziran akşamı yapılacak. Bu yıl “Araftan Çıkmak” temasıyla düzenlenen 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin programında direnen, ilham veren, dayanışan kadınların hikâyelerini anlatan yapımlar yer alıyor.

Basın Bülteni

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