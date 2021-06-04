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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Fiziki Gösterimler Başlıyor

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24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali fiziki gösterimleri bu akşam düzenlenecek ödül töreniyle başlıyor. Törende, festivalin verdiği ödüller sahiplerini bulacak. Genç Cadı Ödülü oyuncu Ahsen Eroğlu’ya, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu şarkıcı Ayta Sözeri, oyuncu Demet Evgar, müzisyen Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’e ve Onur Ödülleri oyuncu Nur Sürer ile oyuncu şarkıcı Zuhal Olcay’a verilecek. 05 – 11 Haziran tarihleri arasında yapılacak fiziki gösterimler, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ve CerModern’in kapalı salonunda izleyiciyle buluşacak.  Festival bu yıl Araftan Çıkmak temasıyla düzenleniyor.

Aile Arasında
Asistan (The Assistant)

Aylin

Bir Nefes Daha (When I’m Done Dying)
Hediye

Kaygı
Kış Tatili (Charter)

Lübnan Semaları (Skies of Lebanon)

Nevia

Sokaklara (Street Out)

Patrida
Tam Sana Göreyim (I’m Your Man)

Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman)

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