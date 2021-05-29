Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Günlüğü 2

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ikinci gününde çevrimiçi gösterimlerle izleyicilerle buluşmaya devam etti. Günün ilk filmi, Icíar Bollaín’in ailesine adadığı hayatını değiştirmeye karar veren, Candela Peña’nın canlandırdığı Rosa’yı anlattığı Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding) oldu. Gösterim sonrası Festivalscope ve Youtube kanalında yayınlanan söyleşide Iciar Bollaín, sinema yazarı Esin Küçüktepepınar’ın sorularını yanıtladı.

Basın Bülteni

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Asi Nehir (Restless River)



Ateşle Yazmak (Writing With Fire)



Benim Bedenim (As I Want)



Beyaz İsyan (White Riot)



DNA (ADN)



Nehir Akar, Kıvrılır, Siler, Yerine Koyar

(A River Runs, Turns, Erases, Replaces)



Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)



Sen Ne Muhteşemsin Wanda (My Wonderful Wanda)

