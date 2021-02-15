24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Onur Ödülleri ve Başarı Ödülleri Belli Oldu

İlki 1998 yılında düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl Araftan Çıkmak temasıyla sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin her yıl kadın sinemacılara verdiği ödüller 27 Mayıs 2020 Perşembe günü düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek. Bu yıl Onur Ödülleri, sinema emekçilerinin çalışma koşullarının iyileşmesi için sürekli mücadele eden Nur Sürer ile çok yönlü oyuncumuz Zuhal Olcay’a; Bilge Olgaç Başarı Ödülleri Ayta Sözeri, Demet Evgar, Ekin Fil ve Gülin Üstün’e, Genç Cadı Ödülü ise Ahsen Eroğlu’na verilecek.

Basın Bülteni

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Aysen Eroğlu



Ayta Sözeri



Demet Evgar / Ekin Fil



Gülin Üstün / Nur Sürer



Zuhal Olcay

