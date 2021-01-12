Pera Film’den Minyatür 2.0 Sergisine Özel Seçki: İçeri Adım, Dışarı Adım

Pera Film yeni yıla, Pera Müzesi’nin Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür Sergisi kapsamında hazırladığı seçkiyle merhaba diyor. Sergide yer alan sanatçıların ortak noktasını, dünyaya minyatür aracılığıyla bakmaları oluşturuyor. İçeri Adım, Dışarı Adım başlıklı film programı ise, sanatçıların sergide minyatürü kullanarak işaret ettiği konuların izini süren, hikâyelerine hem içeriden hem de dışarıdan bir gözle bakmaya çalışan üç yerli filme, genç yönetmenler Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun imzasını taşıyan Onun Filmi, Ali Kemal Çınar’ın ikinci uzun metraj filmi Gizli ve televizyonda evlilik programını perdeye getiren Kamerayla İzdivaç’a yer veriyor.

Gizli (Veşarti – Hidden)



Kamerayla İzdivaç (Married to The Camera)

Onun Filmi (Her First)