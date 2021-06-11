Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, FIPRESCI Ödülü Açıklandı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde FIPRESCI Ödülü dün akşam son seans öncesinde açıklandı. Her Biri Ayrı Renk bölümünde yer alan 12 film arasından Boyd Van Hoeij, Rüdiger Suchsland ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşan FIPRESCI jürisi, Samaher Alqadi’nin yönettiği Benim Bedenim (As I Want) filmini ödüle layık gördü.
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Ölümüne Boşanmak Söyleşisinden
Özge Sebzeci – Arzu Boztaş – İpek Bozkurt
Seda Gökçe – Özge Sebzeci – Arzu Boztaş
Bir Daha Asla Kar Yağmayacak (Never Gonna Snow Again)
Bir Nefes Daha (When I’m Done Dying)
Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)
Hayaletler (Ghosts)
Küçük Anne (Petite Maman)
Nomadland
Ölümüne Boşanmak (Dying to Divorce)
Rocca Dünyayı Değiştiriyor (Rocca Changes the World)
Yardımcı Pilot (Die Frau des Piloten – Copilot)