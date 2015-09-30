Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği ve Algı Eke, Kadir Çermik, Nazan Kesal ile Saygın Soysal’ın oynadığı Kaygı, 12 Mayıs 2017′de Başka Sinema dağıtımıyla İFP Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Haber kanalında çalışan Hasret, uzun süredir aynı kâbusu görmektedir. Tekrarlayan kâbuslarla aklına bir soru

düşer: Annesiyle babası trafik kazasında ölmemiş olabilir mi? Unutma unutturma temalı, geçmişini hafızasında arayan bir medya çalışanının anlatan filmin yönetmeni “Bu filmi iktidarı, medyayı, kentsel dönüşümü anlatmadan yapmak olmazdı. Çünkü bunlar yüzünden sürekli geçmişi kuruyor ve yeniden kurguluyoruz, unutuyoruz.” diyor.