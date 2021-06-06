Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali İlk Gününü Geride Bıraktı

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali film gösterimleri, paneller ve söyleşiler ile dolu bir ilk günü geride bıraktı. Maria Schrader imzalı Tam Sana Göreyim (I’m Your Man) filminin gösterimiyle güne başlayan festival, Genç Cadı Ödülü’nün sahibi Ahsen Eroğlu’nun başrolde olduğu kısa film Aylin’in ardından, Bilge Olgaç Başarı Ödülü sahibi Ekin Fil’in müziklerini yaptığı Kaygı filmi ile devam etti. Film sonrasında Ekin Fil ve Kaygı’nın yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik, Filmde Yönetmen – Müzisyen İlişkisi başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdiler. İlk filminden, son projesi dahil Ceylan Özgün Özçelik’le çalışan Ekin Fil izleyicilerle tecrübelerini paylaştı.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Aile Arasında
Aylin
Bir Nefes Daha (When I’m Done Dying)
Derisini Kaybeden Adam (The Man Who Sold His Skin)
Gurbet Artık Bir Ev (Gurbet is a Home Now)
Hediye
Hem Müslüman Hem Feminist
Kaygı
Kırk Mum
Lübnan Semaları (Skies of Lebanon)
Patrida
Sen Ne Muhteşemsin Wanda (My Wonderful Wanda)
Süt Para Edince (As Milk Makes Money)