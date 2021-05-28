Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Başladı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali dün sabah Gençlik Parkı Kent Konseyi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Ankara Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Lale Özgenel, Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner ve Festival Direktörü Azize Tan’ın katıldığı toplantının ardından filmler Festivalscope üzerinde yapılan gösterimlerle izleyicilerle buluşmaya başladı.

Basın Bülteni

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Asi Nehir (Restless River)



Ateşle Yazmak (Writing With Fire)



Azap (Relic)



Benim Bedenim (As I Want)



Beyaz İsyan (White Riot)



DNA (ADN)



Dört Anne (Four Mothers)



Hediye



Kış Tatili (Charter)



Made in Bangladesh



Nehir Akar, Kıvrılır, Siler, Yerine Koyar

(A River Runs, Turns, Erases, Replaces)



Nevia



Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)



Sen Ne Muhteşemsin Wanda (My Wonderful Wanda)



Sokaklara (Street Out)



Walchensee Forever

