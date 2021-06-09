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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Devam Ediyor

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24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde dün izleyiciyle buluşan ilk film bu yıl Oscar’a En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday olan Jasmila Žbanić’in Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?) filmi oldu. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 12:00 seansında, festivalde Onur Ödülü alan Nur Sürer’in oynadığı, 1980’lerin kült filmlerinden Dul Bir Kadın izleyiciyle buluştu. Film sonrasında sinema yazarı Fatih Özgüven izleyicilerle film üzerine sohbet etti.

Dul Bir Kadın Söyleşisinden

Ah Gözel İstanbul
Asistan (The Assistant)

Ateşle Yazmak (Writing With Fire)

Balkon ve Bizim Rüyalar

Bir Nefes Daha (When I’m Done Dying)
Cemile Sezgin: Bir Şehir Hikayesi
Çamaşır Suyu
Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)

Dul Bir Kadın

Hatıra Kutusu (Memory Box)

Mainstream

Mamaville
Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?)
Nomadland
Ölümüne Boşanmak (Dying to Divorce)

Rocca Dünyayı Değiştiriyor (Rocca Changes the World)

Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)

Shirley

Tam Sana Göreyim (I’m Your Man)

Walchensee Forever

Yardımcı Pilot (Die Frau des Piloten – Copilot)

Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman)

Zordur Gitmek (Faya Dayi)

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