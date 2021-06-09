Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Devam Ediyor

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde dün izleyiciyle buluşan ilk film bu yıl Oscar’a En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday olan Jasmila Žbanić’in Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?) filmi oldu. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 12:00 seansında, festivalde Onur Ödülü alan Nur Sürer’in oynadığı, 1980’lerin kült filmlerinden Dul Bir Kadın izleyiciyle buluştu. Film sonrasında sinema yazarı Fatih Özgüven izleyicilerle film üzerine sohbet etti.

Basın Bülteni

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Dul Bir Kadın Söyleşisinden



Ah Gözel İstanbul

Asistan (The Assistant)



Ateşle Yazmak (Writing With Fire)



Balkon ve Bizim Rüyalar



Bir Nefes Daha (When I’m Done Dying)

Cemile Sezgin: Bir Şehir Hikayesi

Çamaşır Suyu

Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)



Dul Bir Kadın



Hatıra Kutusu (Memory Box)



Mainstream



Mamaville

Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?)

Nomadland

Ölümüne Boşanmak (Dying to Divorce)



Rocca Dünyayı Değiştiriyor (Rocca Changes the World)



Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)



Shirley



Tam Sana Göreyim (I’m Your Man)



Walchensee Forever



Yardımcı Pilot (Die Frau des Piloten – Copilot)



Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman)



Zordur Gitmek (Faya Dayi)

