Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Devam Ediyor

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde dün izleyiciyle buluşan ilk film bu yıl Oscar’a En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday olan Jasmila Žbanić’in Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?) filmi oldu. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 12:00 seansında, festivalde Onur Ödülü alan Nur Sürer’in oynadığı, 1980’lerin kült filmlerinden Dul Bir Kadın izleyiciyle buluştu. Film sonrasında sinema yazarı Fatih Özgüven izleyicilerle film üzerine sohbet etti.
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Ah Gözel İstanbul
Asistan (The Assistant)
Ateşle Yazmak (Writing With Fire)
Bir Nefes Daha (When I’m Done Dying)
Cemile Sezgin: Bir Şehir Hikayesi
Çamaşır Suyu
Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)
Mamaville
Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?)
Nomadland
Ölümüne Boşanmak (Dying to Divorce)
Rocca Dünyayı Değiştiriyor (Rocca Changes the World)
Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)
Tam Sana Göreyim (I’m Your Man)
Yardımcı Pilot (Die Frau des Piloten – Copilot)
Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman)